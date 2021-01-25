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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü

Şiddetli lodos evin çatısını uçurdu, 1 araç zarar gördü

olay yerinden detay

Polis Şiddetli Lodos Güvenlik Önlemi Allah Polis Ekipleri 

-ekiplerden detay
-hasar gören araçtan detay
-çatıdan detay
-muhtarla röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da 4 katlı binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı ve briket parçaları park halindeki araca zarar verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokakta kimsenin bulunmaması can kaybı yaşanmamasının önüne geçti. Olay, Yıldırım ilçesi Teferreüç Mahallesi Gündoğdu sokakta üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu. Binanın önünde park halinde bulunan briket ve çatı parçaları düşünce kamyonette hasar oluştu. Ev sahibinin ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir yandan sokağa çıkma kısıtlamasının olması da herhangi bir can kaybı yaşanmasını engelledi. Büyük tehlike atlattık Mahalle muhtarı Şükrü Taşçı, ”Büyük bir tehlikeyi atlatmış durumdayız. Şuan ekipler çalışmalarını tamamladılar. Vatandaşlardan ricam, çatılarını sağlam yapsınlar. Sağlam yapılmaması nedeniyle can ve mal kaybına neden olabiliyor. Yan komşular baya tedirgin oldular. İnşallah en kısa zamanda çatı tekrardan tamir olacak. Büyük bir tehlike atlattık. Çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Çatıdan düşen parçalar kapının önündeki arabaya zarar vermiş'' dedi.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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