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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Şiddetli Lodos çatıyı 2 sokak öteye uçurdu, vatandaşlar film izler gibi izledi

Şiddetli Lodos çatıyı 2 sokak öteye uçurdu, vatandaşlar film izler gibi izledi

olay yerinden detay

Şiddetli Lodos Tahkikat Elektrik Direği Polis Ekipleri Elektrik Teli 

-Mustafa ile röportaj
-ekiplerden detay
-çatıdan detay
-sokaktan detay
-vatandaşlardan detay
-görüntü montaj tünelde

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 70 kilometre hızla esen şiddetli lodos etkisiyle 2 sokak arkada bulunan 4 katlı binanın çatısı ön tarafa uçtu. Mahalle sakinleri gürültünün etkisiyle sokağa dökülürken, polis ekipleriyse sık sık uyarıda bulunarak evlerine gitmeleri için uyarıda bulundu. Olay; merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol Şentürk sokak üzerinde 5 katlı binanın çatısı 70 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle uçtu. Rüzgarın etkisiyle uçan çatı Vatan caddesi'ne düştü. Gürültünün etkisiyle sokağa dökülen vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler geniş güvenlik kapsamı alırken, itfaiye düşen çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Film gibi izlediler Uçan çatı elektrik direğinin tellerini de koparırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Sokağa dökülen vatandaşlara polis ekipleri sık sık evlerine geçmeleri için uyarıda bulundu. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çatı yol üstünden kaldırılırken, trafik yeniden normale döndü. Bina sahibi Mustafa ''Bir anda yerimden fırladım çatı ters takla attı, elektrik telini kopardı. Bayağı korktum ellerim filan titredi. Çatıdaydım o sırada çay içiyordum. Vidalar yerinden kopmaya başladı fırtına ile o sırada kapanarak yüzümü korudum. Bir anda rüzgar geldi rahat 50 metre çatıyı 2 sokak arkaya uçurdu. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.
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