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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Şiddetli karda yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı

Şiddetli karda yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı

kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Kar Yağışı Trol 

-Dereye uçan kamyonetten görüntü
-Yaralı kadından görüntü
-Yaralı kadının ambulansa taşınması
-itfaiye ekiplerinin halatlarla deredeki kamyonetin yanına inmesi
-Genel ve Detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de meydana gelen kazada şiddetli kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan araç 10 metrelik şarampolden uçarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza; 22.30 sıralarında Düzce’Beyköy Beldesi Samandare Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Samandere Köyü istikametine gitmekte olan Ü.C.’nin kullandığı 54 ANN 999 plakalı kamyonet şiddetli kar yağışı nedeniyle karla kaplı yolda kontrolden çıkarak 10 metrelik şarampolden Uğur Suyu Deresine uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Ü.C., H,A., B,A., Y.A., D.C.ve C.U. yaralandılar. Yaralılar Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince halatlarla derenin içinden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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