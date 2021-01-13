Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli fırtınada evin duvarı yıkıldı, genç kız ölümden döndü

Şiddetli fırtınada evin duvarı yıkıldı, genç kız ölümden döndü

Tokat'ta şiddetli rüzgar sonrasında metruk binanın çöken duvarı

Tarihi Bina Çam Ağacı Şiddetli Fırtına Okul Bahçesi Şiddetli Rüzgar 

-Binadan bahçeye uçan duvar
-Mahalle muhtarı ile röp
-Okul bahçecinde devrilen çam ağacı
-Okuldaki görevli ile röp

( TOKAT )- Çam ağacı okul bahçesine devrildi TOKAT

- Tokat’ta şiddetli fırtınada devrilen metruk binanın duvarı altında kalan genç kız ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta şiddetli rüzgar öğleden sonra etkili oldu. Bir çok evin çatısı uçarken, binalardan yola kiremit parçaları düştü. Soğukpınar Mahallesinde virane şekilde bulunan tarihi binanın ikinci katının duvarı yanındaki bahçeye uçtu. O esnada bahçede olan Fatma Merve Akar’ın (29) başına kerpiç ve tahta parçaları düştü. Olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Akar’ın hastanede müşahide altında tutulduğu öğrenildi. Mahalle muhtarı Rasim Yılmaz, yıkılmak üzere olan tarihi binaların tehlike saçtığını kaydetti.
Okul bahçesine çam ağacı devrildi Plevne Anadolu Lisesi önünde bulunan çam ağacı rüzgrın etkisine dayanamadı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile çam ağacı okul girişine devrildi. Okulların açık olmaması olası bir faciayı önledi. Belediye ekipleri tarafından çam ağacı kesildi. (Nİ-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı