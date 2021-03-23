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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Şiddetli fırtınada ağaç otomobilin üzerine devrildi

Şiddetli fırtınada ağaç otomobilin üzerine devrildi

Devrilen ağaçtan detay

Bild İğde Şiddetli Rüzgar 

-Otomobilden detay

( NİĞDE ) NİĞDE

- Nİğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilin ön camını kırdı. Niğde’de sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Burhan Mahallesi Deveci sokakta Celalettin Özcan'ın iş yerinin yakınına park ettiği otomobilinin camı, fırtına nedeniyle devrilen ağaç üzerine devrilmesi sonucu camı kırıldı. (YE- )
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