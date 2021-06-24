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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli fırtına saat kulesi maketini böyle yıktı

Şiddetli fırtına saat kulesi maketini böyle yıktı

Cep telefonu görüntüsü

( ÇORUM ) - ÇORUM

Acil Servis Sağanak Yağış Şiddetli Fırtına Cep Telefonu Hastane Bahçesi 


- Çorum’da etkili olan şiddetli fırtına, hastane bahçesindeki saat kulesi maketini devirdi. O anlar bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi. Kentte dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan saat kulesi maketi yıkıldı. O anlar acil servis önünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. (MMY-BÖ)
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