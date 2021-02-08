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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddetli fırtına Manisa'da 15 metrelik ağacı devirdi

Şiddetli fırtına Manisa'da 15 metrelik ağacı devirdi

AĞACIN YOLU KAPATMASI

Uzunlu Trol 

-ZABITA ELKİPLERİ YOL KONTROL
-AĞACIN PARÇALANIP YOLUN AÇILMASI

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına yaklaşık 15 metre uzunluğundaki selvi ağacını yola yıktı. Saat 20.00 sıralarında etkili olan fırtına Alaşehir Ilgınköy Mahallesi yolu üzeri Mezbaha kıyısında yaklaşık 15 metre uzunluğundaki selvi ağacını yola yıktı. Ağacın yola yıkılmasıyla yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Alaşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yolu kontrol altına alarak araçların tek şeritten geçişlerini sağladı. Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağacı parçalayarak yolu ulaşıma açtı. (HK-SC-
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