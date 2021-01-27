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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçlar devrildi

Şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçlar devrildi

- TRAFİK IŞIKLARININ SALLANMASI

Şiddetli Fırtına Öğrenci Yurtları 

-- AĞACIN EVİN ÜZERİNE DÜŞMESİ
-- YOL KENARLARINA DEVRİLEN AĞAÇLAR
-- ÇATILARDAN UÇAN ÇİNKO VE TAHTALAR
-- DETAYLAR

( BOLU ) - BOLU

- Bolu’da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçarken, çok sayıda ağaç devrildi. Çatıdaki çinkoların bahçesine düştüğü KYK yurdunda öğrenci olmaması olası faciayı önledi. Bolu’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına kısa sürmesine rağmen kent merkezinde etkili oldu. Fırtınada çok sayıda ağaç devrilirken, bazı evlerin ve öğrenci yurtlarının çatıları uçtu. Ağaçların devrilmesi ve çatılardan uçan çinkoların yollara savrulması sebebiyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Ekiplerin temizlik çalışmaları için seferber olduğu kentte, ağaçlar kesilerek yollardan kaldırıldı. Öğrenci olmaması faciayı önledi Tepecik Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Seyyide Nefise Öğrenci yurdunun çatısında bulunan çinkolar fırtına sırasında yurt bahçesine düştü. Yurtta öğrenci bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Yurdun girişi şeritle kapatılarak, çinko ve tahtalar iş makineleriyle kaldırıldı. Ağaç evin üzerine devrildi Aktaş Mahallesi Tunç Sokakta Mustafa Esmer’e ait evin bahçesindeki ağaç fırtınaya dayanamayarak evin üzerine devrildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, çatıda asılı kalan ağaç kesilerek kaldırıldı. (FC-HFV-
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