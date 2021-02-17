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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli fırtına çatı uçurdu

Şiddetli fırtına çatı uçurdu

Genel görüntü

Akalan Nadan 

-Yıkılan evden görüntü
-Vatandaşın paniğinden görüntü
-Röportaj
-Evin içinden görüntü
-Yılan çatıdan görüntü
-Röportaj
-Kırılan ağaçtan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) - Şiddetli fırtına çatı uçurdu HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken, duvarlarında ise çatlaklar oluştu. İlçenin Ünlüce köyünde yaşayan Tahir Caner (48) adlı vatandaşın evi, sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle çatısı uçtu. Çatı tamamen yerinden sökülürken, evin duvarlarında ise çatlaklıklar oluştu. Yaşananlara uykuda yakalanan Caner ailesi, çatının tamamen yıkıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadık. Evsiz kaldıklarını belirten Gülsüm Caner, sabah saatlerinde fırtınadan dolayı evlerinin çatısının yerinden söküldüğünü belirterek, “Deprem olduğunu sanarak dışarı çıktık. Gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Şimdi komşumuza gidiyoruz, evsiz kaldık’’ dedi.
Tahir Caner ise büyük bir gürültüyle evden çıktıklarını belirterek, “Duvarlarımızda çatlaklar oluştu. Yetkililerden acilen yardım bekliyoruz. Şimdilik komşumuzda kalacağız. Çok mağduruz” ifadelerini kullandı. (MT-MSA-Y)
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