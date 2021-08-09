Şiddetli fırtına 30 yıllık caminin minaresini yıktı

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum Oltu ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi Küme Evler’de bulunan cami fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde sağanak yağış sonrası çıkan şiddetli fırtına Oltu ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi’nde bulunan 30senelik caminin minaresini yıktı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşların evlerinin çatılarında fırtınaya bağlı olarak zarar meydana geldi. Öte yandan sağanak yağış sonrası Kurupınar mevkiinde sel suları Oltu Karayolu'na gelerek kısa süreli yolu kapatırken bir firmaya ait şantiye sular altında kaldı. Bazı ekili ve dikili alanlar sel sularından dolayı zarar gördü.

