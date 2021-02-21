Şiddetli depremle sarsılan şehirde kentsel dönüşüm başladı

-Belediye Başkanının açıklaması

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( KASTAMONU )- Kastamonu'da 80 dönümlük alan kentsel dönüşüme giriyor KASTAMONU



- Geçtiğimiz günlerde 4.7 şiddetinde depremin yaşandığı Kastamonu’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan onayın ardından 80 dönümlük alanda kentsel dönüşüş çalışmalarını başladı.

Yakın zamanda 4.7 büyüklüğünde deprem geçiren ve şiddetli depremde vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı Kastamonu'da kentsel dönüşüm başlıyor. Deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan onayın ardından Kastamonu Belediyesi tarafından 80 dönümlük alanda kentsel dönüşüş çalışmaları başlatıldı. Düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuları değerlendiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ölü fay dediğimiz inaktif durumdaki bir fayın aktif olması ile bir deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar da hala devam ediyor. Deprem ülkemizin gerçeğidir. Bizim yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanımız da geldiğinde hemen Nasrullah Meydanı ile Kastamonu Kalesi arasındaki kentsel dönüşümün startını verdik. İlk etapta Sinan Bey Parkı’ndan başlayıp eski belediye binasını da içine alan 80 dönümlük yerin kentsel dönüşümle ilgili olarak çalışmalarını biz bakanlığımıza sunmuştuk. Dün itibari ile onun kabulü ve onayı geldi" dedi.

“Deprem için en öncelikli şeylerden bir tanesi bu dönüşüm” Kastamonu’da kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Rezerv alanını da TOKİ değerlendiriyor. Bismillah deyip başlayacağız. Tabi bu yeterli mi tabi bu elbette yeterli gelmez. Deprem için en öncelikli şeylerden bir tanesi bu dönüşüm. Biz belediye olarak her gelen projeyi deprem yönetmeliği açısından da değerlendiriyoruz. Buna uygun olması da bir zaruret. Kanunun emri de böyle. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi hem vatandaşlarımız açısından hem bina yapan müteahhitler açısından hem de belediyemiz açısından hep en kolayı, boş bir arazide ya da para getirecek yerlerde müteahhitle anlaşılarak yapılan binalar. Şimdi kentin en son yerleşim yeri Mehmet Akif Mahallesi’nden önce Kuzeykent Mahallesi en son binaların yapıldığı yerdi ama ilk kentsel dönüşüm oradan başladı.

Aslında şehrin merkezinde o kadar çok yerimiz var ki. Buradan başlaması lazımdı. Mesela İsfendiyarbey Mahallesi. Neredeyse iki tane bloğa sığabilecek büyüklükte bir mahallemiz orası. Hepsini derleyip toplayıp bir araya getirebiliriz ama burayla ilgili ne bina sahiplerinden ne de müteahhitlerimizden bir gayret yok. Bunun mutlaka ve mutlaka ele alınması lazım. Biz diğer kurumlarla da işbirliği içerisine depremle ilgili mutlaka vatandaşımızı da bilgilendirme yönünde çalışmaları başlattık” diye konuştu.

“Logo çok basit ve yalın olmalı” Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ve gelen tepkiler üzerine iptal edilen şehir logosu ile ilgili de herkesi memnun etmenin mümkün olmadığına işaret eden Başkan Vidinlioğlu, "Logonun tanıtımıyla ilgili çok sayıda tepkiler geldi. Herkesin beklentilerine cevap vermek de çok zor. Şehir logosu ile de herkesin ortak bir konsorsiyum oluşturması da çok mümkün değil. Ayıya bir taraftan baktığınızda gücü kudreti temsil eder, diğer taraftan bakınca da kabalığın ifadesidir. Bu sizin nereden baktığınızla ilgilidir. Dolayısıyla logoyla ilgili mutlaka bir çalışmanın yapılması ve bu konuya şehrin dinamiklerinin de katılması gerekiyor” şeklinde konuştu.





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