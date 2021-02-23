Şiddete uğrayan hemşireden uzlaşma sürecinde alkışlanacak hareket

-NNeşe Aygün açıklama, hastane müdürü Şennur Şimşek açıklama



( ÇORUM ) -- Hastanede şiddete uğrayan sağlık çalışanı hastalara bağış yaptırdı şikayetinden vazgeçti- Hemşire Neşe Aygün;- “ “Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum” ÇORUM



- Çorum’da bir hasta yakını tarafından şiddete maruz kalan hemşire uzlaşma sürecinde örnek bir davranışa imza attı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde görevli hemşire Neşe Aygün (30), kendisine saldıran zanlıya hastaneye 200 pijama bağış yaptırarak şikayetinden vazgeçti. Hemşirenin bu davranışı takdirle karşılandı. 5 yıldır Palyatif Bakım Merkezi’nde sorumlu hemşire olarak görev yaptığını dile getiren Neşe Aygün, 2018 yılı Nisan ayında uğradığı sözel saldırı ve tehdit sonrası beyaz kod verdiğini söyledi.



Beyaz kod sonrasında dava açıldığını anlatan Aygün, “Dava sonucunda hakim uzlaşma yoluna gidebileceğimiz öngörüldü.

Öncelikle mesleğim ve hastanemin itibarını düyünerek uzlaşma yoluna gidebileceğimi dile getirdim. Yatan hastalarda yaşanan sıkıntıları da göz önüne alarak karşı taraftan hastaneye pijama bağışlaması talebinde bulundum. Onlarda bu talebimi kabul ettiler. Hastaneye bayan ve erkek olmak üzere 200 adet pijama bağışında bulundular. Davamız da bu şekilde takipsizlikle sonuçlandı” dedi.

Sürekli hastalarla iç içe olduklarını ve hastaların yaşadığı zor koşulların farkında olduklarını anlatan Aygün, “Servisimizde hastalarımızın durumu biraz daha ağır. Hastalar için birşeyler yapmak istedim. Onlara destek olsun istedim. Birşeyler yapılsın istedim. O yüzden böyle bir talepte bulundum” ifadelerini kullandı. “Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum” “Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum” diyen Aygün, “İnşallah bu küçük bir farkındalık olur ve insanlar artık sağlık çalışanlarını bu gözle bakmaz. Hastalar, hasta yakınları bizim kendi ailemiz. Biz onları öyle görüyoruz. Onlarda bizi çocukları gibi görsünler ve sözel, fiziksel hiçbirşekilde şiddet uygulamasınlar” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimsek, “ Sağlıkçalışanları hem ülkemizde, dünyada korona virüs salgını nedeniyle büyükt bir mücadele içiresinde. Sağlık çalışanları büyük bir özveri, sabır ile görevini yerine getirmeye çalışıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir türünü asla onaylamıyoruz. Sağlık şiddete sıfır tolerans diyorum. Neşe hemşiremizde uğradığı sözel ve tehdite uğramasına rağmen hastanesini düşünerek örnek bir çalışmaya imza attı. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde açıklama da bulundu. Şimşek, konuşmasının ardından Neşe hemşireye teşekkür plaketi verdi. (MMY-BÖ)



loading...