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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şiddete maruz kalan sokak kedisi koruma altına alındı

Şiddete maruz kalan sokak kedisi koruma altına alındı

Kediye şiddet anı

Sokak Kedisi Saldırı Irak Trol 

-Korunma altına alınması ve sağlık kontrolleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir spor salonunun önünde kimliği belirsiz kadın tarafından şiddete uğrayan hamile kedi koruma altına alındı.Başkent’in Keçiören ilçesinin Fatih Caddesi üzerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan kediye şiddet uygulayan kimliği belirsiz kadın büyük tepkiye neden olmuştu. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de şiddete maruz kalan kediyi bulunduğu bölgeden alarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde gözetim altına aldı.Anne kedi ve yavruları sağlıklıKeçiören Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunun önünde uyuyan ve uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğrayan gebe kedi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Veteriner hekimlerin nezaretinde sağlık kontrolleri için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetim altına tutulan kedide ve doğmak üzere olan yavrularında herhangi bir sorunun tespit edilmediği kaydedildi.Yavrular sahiplendirileceklerKeçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gebe kedinin doğumdan sonra kısırlaştırılacağını daha sonra alındığı bölgeye bırakılacağını ve yavrularının da sahiplendirileceğini belirtti.
Altınok, şiddet uygulayan kadının tespiti için ise için emniyet birimlerince çalışma başlatıldığını söyledi.


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