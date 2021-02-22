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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddet uyguladığı için eşi intihar girişiminde bulunan koca tutuklandı

Şiddet uyguladığı için eşi intihar girişiminde bulunan koca tutuklandı

arşiv

( ADANA )- Adana’da eşinden şiddet gördüğü için damdan atlayarak beli ve ayakları kırılan kadına çağrı üzerine koruma tedbiri uygulanmasına karar verildi ADANA

Hastane Uyuşturucu İntihar Girişimi Genç Kadın 


- Adana’da eşinden şiddet gördüğü için intihar girişiminde bulunan kadının kocası tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay 16 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 1045 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin B. (22) uyuşturucu kullandığı 3 çocuğunun annesi Fatma B.'ye sık sık şiddet uygulamaya başladı.
Bu nedenle genç kadın 16 Şubat günü evin damına çıkarak yola atladı. Genç kadın vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadının beli ve ayaklarının kırıldığı belirlendi. Koca ise bu olay üzerine evden kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ali İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışma sonunda, olaydan önce de eşini darp ettiği belirlenen Şahin B'yi gözaltına aldı, Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Karısı ise kocası şiddet uygulayıp hakaret ettiği için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyip şikayetçi oldu. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Fatma B.’ye ise çağrı üzerine koruma tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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