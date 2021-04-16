Şiddet mağduru mimarın, İran'daki idam cezasından kaçarak Türkiye'ye sığındığı ortaya çıktı

-Kadın ile röp.



( ADANA )- Adana’da kocası tarafından öldüresiye dövülen mimar kadının, ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği ve bu yüzden Türkiye’ye sığındığı ortaya çıktı- Galavizh Ayoubi Amirabad:- “İran’da kadın haklarını savunduğum için idama mahkum oldum kaçtım. Türkiye’de ise kocam tarafından şiddete maruz kalınca benim hakkımı başka kadınlar savundu” ADANA



- Adana’da kocası tarafından öldüresiye dövülen İranlı mimar kadının, ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği bu nedenle Türkiye’ye sığındığı öğrenildi.Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde komşusuna iftar yemeğine giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, eşi Z.Ç (36) tarafından komşularına ait evin bahçesinde öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad, darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşınca olayı gerçekleştiren Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.“Şiir kitabında kadın haklarını savundu idama mahkum oldu”4 yıldır evli olduklarını dile getiren İran uyruklu kadın mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, İran’da bir şiir kitabı yazdığını bu kitapta kadın haklarını savunduğunu bu nedenle de yargılanmaya başladığını belirterek, “Bu süreçte ben kadın haklarını savunmaya devam ettim. Ben İran’da bir kadın hakkı aktivistiydim. Daha sonra bana kadın haklarını savunduğum için idam kararı çıktı. Ben de bu nedenle Türkiye’ye kaçtım” dedi.

Türkiye’de kendisine herkesin kucak açtığını anlatarak, “Ben üniversite mezunu olduğum için burada üniversite de öğretmenlik bile yaptım. Ancak daha sonra Zeki ile tanıştım. O ilk başlarda bana çok iyi davranıyordu ancak sonra bana işkence yapmaya başladı.

Beni bir çok kez dövdü. Ben İran’da kadın haklarını savunduğum için idama mahkum olduğum için kaçıp geldiğim Türkiye’de koca şiddetine maruz kaldım. Şimdi benim hakkımı Türk kadınları savunuyor. Ben İran’da mağdurları savunurken bugün mağdur durumuna düştüm “diye konuştu.





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