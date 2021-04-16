Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şiddet mağduru mimarın, İran'daki idam cezasından kaçarak Türkiye'ye sığındığı ortaya çıktı

Şiddet mağduru mimarın, İran'daki idam cezasından kaçarak Türkiye'ye sığındığı ortaya çıktı

Kadından detay

Sosyal Medya İftar Yemeği Üniversite Mezunu Öğretmenlik Şiir Kitabı 

-Kadın ile röp.

( ADANA )- Adana’da kocası tarafından öldüresiye dövülen mimar kadının, ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği ve bu yüzden Türkiye’ye sığındığı ortaya çıktı- Galavizh Ayoubi Amirabad:- “İran’da kadın haklarını savunduğum için idama mahkum oldum kaçtım. Türkiye’de ise kocam tarafından şiddete maruz kalınca benim hakkımı başka kadınlar savundu” ADANA

- Adana’da kocası tarafından öldüresiye dövülen İranlı mimar kadının, ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği bu nedenle Türkiye’ye sığındığı öğrenildi.Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde komşusuna iftar yemeğine giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, eşi Z.Ç (36) tarafından komşularına ait evin bahçesinde öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad, darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşınca olayı gerçekleştiren Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.“Şiir kitabında kadın haklarını savundu idama mahkum oldu”4 yıldır evli olduklarını dile getiren İran uyruklu kadın mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, İran’da bir şiir kitabı yazdığını bu kitapta kadın haklarını savunduğunu bu nedenle de yargılanmaya başladığını belirterek, “Bu süreçte ben kadın haklarını savunmaya devam ettim. Ben İran’da bir kadın hakkı aktivistiydim. Daha sonra bana kadın haklarını savunduğum için idam kararı çıktı. Ben de bu nedenle Türkiye’ye kaçtım” dedi.
Türkiye’de kendisine herkesin kucak açtığını anlatarak, “Ben üniversite mezunu olduğum için burada üniversite de öğretmenlik bile yaptım. Ancak daha sonra Zeki ile tanıştım. O ilk başlarda bana çok iyi davranıyordu ancak sonra bana işkence yapmaya başladı.
Beni bir çok kez dövdü. Ben İran’da kadın haklarını savunduğum için idama mahkum olduğum için kaçıp geldiğim Türkiye’de koca şiddetine maruz kaldım. Şimdi benim hakkımı Türk kadınları savunuyor. Ben İran’da mağdurları savunurken bugün mağdur durumuna düştüm “diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement