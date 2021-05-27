Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİDA ilk atışında hedefi tam isabet vurdu

SİDA ilk atışında hedefi tam isabet vurdu

SİDA'nın hedefi vurması

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hedefini tam isabet vurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen SİDA’nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatında hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda SİDA’nın hedefini vurduğu anlar paylaşılarak “Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu” ifadelerine yer verildi.
(ÖMR-
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement