SİDA ilk atışında hedefi tam isabet vurdu

- Milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hedefini tam isabet vurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen SİDA’nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatında hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda SİDA’nın hedefini vurduğu anlar paylaşılarak “Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu” ifadelerine yer verildi. (ÖMR-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım