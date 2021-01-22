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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
‘Sicili’ operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

‘Sicili’ operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

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( İSTANBUL )- Akaryakıt yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama, 45 adli kontrol İSTANBUL

Adli Kontrol Kaçak Akaryakıt Kaçakçılığı Otomasyon Akaryakıt İstasyonu 


- İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen ‘Silici’ kod adlı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Akaryakıt kaçakçılığı konusuna yönelik 15 ve 16 Ocak tarihlerinde İstanbul merkezli 50 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti. ‘Silici’ kod adlı operasyonda devleti 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğrattıkları tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonlar kapsamında; 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firma, 44 ticari merkez, 2 otomasyon firması, bağlı bir şubesi ve bir istasyon teknik destek firmasında aramalar gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklandı. Şüphelilerden 45’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1’i hakkında e v hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
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