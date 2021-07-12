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Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu

Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu

Yüzme havuzunda yüzen çocuklar

Yüzme Aşı 

-havuzda yüzen çocuklar
-genel ve detaylar
-yapılan röportajlar
-genel ve detaylar
-görüntüler KİLİS'TEN_12072021_KILIS_SICAKTAN_BUNULAN_GENCLER_HAVUZA_KOSTU_MAD_ MONTAJ TÜNELİNE GEÇİLDİ

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis'te, 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan gençler ve çocuklar yüzme havuzlarına giderek serinliyor. tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de etkili olan hava sıcakları nedeniyle aşırı sıcaklardan bunalan çocuk ve gençler, serinlemek için yüzme havuzlarını gidiyor. Tarihi küçük havuza giden gençler ve çocuklar, burada yüzerek aşırı sıcaktan etkilenmiyorlar. Aşırı sıcaklar nedeniyle zorunlu olmadıkça kimse çarşıya çıkmaz iken, vatandaşlar ağaç gölgelerinde ve serin yerlerde oturmayı tercih ediyor. (MAD-SD-
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