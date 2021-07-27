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Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Caddebostan plajında aldı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Caddebostan plajında aldı

Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Caddebostan plajında aldı

Montaj tünelde

Bayram Tatili Tatİl Irak Plaj 

-Plaj drone
-Plajdan detay
-Denize girenler
-Güneşlenenler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilinin ardından Caddebostan’da denize girdi. Vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı drone ile havdan görüntülendi. 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinin ardından, şehir dışına çıkan vatandaşlar dün İstanbul’a geri döndü. İstanbul’da hakim olan sıcak havalardan bunalan vatandaşlar kendilerini denizin serin sularına bıraktı. Caddebostan plajına gelen vatandaşlar burada hem güneşlendi hem de denizde yüzdü. Vatandaşların güneşlenip denize girdiği Caddebostan plajı drone ile havadan görüntülendi. (CGK-
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