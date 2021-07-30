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Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sokağa attı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sokağa attı

Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sokağa attı

-Vatandaşlardan görüntü

Hava Sıcaklığı Alışveriş Orman Yangınları Hava Sıcaklıkları Küresel Isınma 

--Serinleyen çocuk ve vatandaşlardan görüntü
--Ağaçların altında oturan vatandaşlardan görüntü
--Su ile oynayan çocuklardan görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'de hava sıcaklarının artması ile vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Çocuklar süs havuzlarında oynayıp serinlerken, anne ve babalar ağaçların altında dinlendi. Türkiye’nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları arttırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Kocaeli’de 5 gün içerisinde hava sıcaklıkları 32 ile 38 arasında değişecek. Sıcaklıkların artması ile kavurucu sıcakta evden duramayan vatandaşlar kendilerini park ve bahçelere attı. Vatandaşlar ağaçların gölgelik alanlarında çocuklar ise süs havuzunda sularla serinlemeye çalıştı. "Çeşmede ve gölgelik alanlarda serinliyoruz" Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen Hamit Ünal, "Kandıra’dan alışveriş için İzmit’e geldik. Hava olduğundan fazlaca sıcak ben de fazla terliyorum. Pandemiden dolayı kilo aldım ve onun için çok terliyorum. Çeşmede ve gölgelik alanlarda serinliyoruz. Vatandaşlarımız bilhassa yaşlılarımız bu sıcak havada çıkmasınlar evlerinde dursunlar. Vatandaşlar meteorolojinin söylediği duyurulara kulak versinler ve ona göre seyahat yapsınlar" dedi.
"Hava sıcak olduğu için çocukları evde tutmak da çok zor" Gün geçtikçe sıcaklıkların artığını söyleyen Yeşim Balcı, "Bu hava sıcaklığı küresel ısınma ile alakalı olduğu için sıcak bir dönem yaşıyoruz şuanda. Bu sıcakta özellikle yaşlı, çocukların ve hamilelerimizin kendilerine dikkat etmesi gereken bir süreç. Fakat hava sıcak olduğu için çocukları evde tutmak da çok zor bu sebeple pandemiye rağmen dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. İnsanların çevre ile ilgili duyarlı olmaları gerektiği bir dönemdeyiz. Malum Türkiye'de çok sayıda orman yangınları var. Çocuklarda şuan su ile oynayarak havanın tadını çıkarmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. (FK-HFV-
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