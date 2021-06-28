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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize koştu

Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize koştu

Sahilden detay

Hava Sıcaklığı Kalaba Alabalık Altın Tatİl 

-Yüzenler detay
-Güneşlenenler detay
-Ağaç altında bulunanlar detay
-röportaj
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Turizm kenti Antalya’da Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi ile termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan yerli yabancı tatilcilerle kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.Turizm şehri Antalya Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi atlında bulunuyor. Antalya'da hava sıcaklığı, bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi gördü. Kentte nem oranı yüzde 40, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli yabancı tatilcilerle kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hafta başı olmasına rağmen sahil sabah erken saatlerden itibaren kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti.Sahile arkadaşı ile birlikte gelen Neslihan Çavdar, “Antalya çok sıcak. 45 derecedeyiz. Bu sene erken gördük. Evde bunaldık buraya kaçtık. Antalya çok güzel. Herkes gelsin” dedi.

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