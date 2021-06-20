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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan mandalar Karasu Nehri’nde serinliyor

Sıcaktan bunalan mandalar Karasu Nehri’nde serinliyor

Mandaların meralardan nehre gelmesi

Hastalık Hava Sıcaklığı Aşı Hayvancılık Hayvan 

-Mandaların suya koşarak girmeleri
-Mandaların serinlemeye çalışması
-Su içerisinde serinleyen mandalardan detay
-Mandaların su içerisindeki yakın ve genel detayları
-Karakütük Köyü çobanı Abdullah Özdemir röportaj
-Karakütük Köyü sakinlerinden Mehmet İnci röportaj

( MUŞ )- Burası Afrika değil Muş MUŞ

- Muş’ta hava sıcaklığının bunaltıcı seviyelere çıkmasıyla mandalar Karasu Nehri’ne girerek serinliyor. Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca, Sarıbahçe ve Azıklı köylerinde mandacılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, aşırı sıcakların hakim olduğu kentte hayvanlardan süt verimi alabilmek için onları günde 3 saat nehre sokuyor. Öğle saatlerinde suya giren mandalar, yaklaşık 3 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlatılmaya götürülüyor. Afrika’yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntülere sahne oluyor. Karakütük Köyü'nde çobanlık yapan Abdullah Özdemir, son zamanlarda sıcaklığın artmasının mandaları da olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Hayvanları serinletebilmek için günde 2 defa Karasu Nehri’ne getirmek zorunda olduklarını belirten Özdemir, “Çevredeki köylerde yaklaşık 3 bin civarında manda var. Mandaları serinletmek için başka bir seçeneğimiz yok. Burada hava sıcaklığı 36 dereceye kadar yükseldi. Mandalarımız öğle 12.00 gibi suya giriyor, aşağı yukarı 2-3 saat suda kalıyor. Havalar çok sıcak. Akşam da 17.00’de bir saat suyun içerisine bırakıyoruz. Daha sonra hayvanları otlatıp köye götürüyoruz. Buradaki görüntüler her ne kadar Afrika’yı anımsatsa da burası Muş. Hayvanlar suya girerek hem hastalıklardan kurtuluyor hem de süt verimleri artıyor” dedi.
Karakütük Köyü sakinlerinden Mehmet İnci ise bölgedeki birçok köyde ağırlıklı olarak manda yetiştiriciliği yapıldığını ifade ederek, “Manda bizim geçim kaynağımızdır. Havalar sıcak olduğu için hayvanlar bunalıyor, su olmazsa dayanamıyorlar. Her gün yaklaşık 2-3 saat suda dinlendirip ahırlara yerleştiriyoruz. Bu bölgenin geçim kaynağı hayvancılıktır. Başka bir işimiz olmadığı için geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz” diye konuştu.

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