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Sıcaktan bunalan çocuklarını hortumla su sıkarak serinletti
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklarını hortumla su sıkarak serinletti

Sıcaktan bunalan çocuklarını hortumla su sıkarak serinletti

anne çocuklarını hortum suyuyla serinletti

Su 

-Çocukların hortum suyu ile serinlediği anlar
-Asfalta oynayarak serinleyen çocuklar
-Çocukların serinleme sevincinden detaylar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan çocukların anneleri tarafından hortum suyuyla serinletildiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinde sıcaktan bunalan çocukların anneleri tarafından ilginç yöntemle serinletildiği anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Asfalt yolda oyun oynayan ve sıcaktan bunalan 5 çocuk, evlerinin önünde anneleri tarafından hortum suyuyla ıslatıldı. Çocukların yaklaşık 40 derecelik sıcak havada soğuk suyla serinlediği anlar, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, eğlenerek serinleyen çocukları bir süre izleyerek eğlencelerine ortak oldu. (BB-SD-
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