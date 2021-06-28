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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarını doldurdu

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarını doldurdu

Anzele parkından görüntü

Yüzme Cenin Tedbirler 

-Çocukların suda yüzmesi
-Çocukların suya atlayışı
-Umut İnce konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Tehlikeye aldırış etmeden yüzen çocuklar, Vali Karaloğlu’ndan havuz istedi DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da tarihi Anzele suyunda yüzen çocuklar, sıcak hava nedeniyle başta korona virüs olmak üzere tehlikeye ve sosyal mesafeye aldırış etmeden yüzerken, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na seslenerek havuz istedi. Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele suyu, havaların 40 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Anzele suyunun yasak ve tehlikeli olmasına rağmen yüzen çocuklar, korona virüs tedbirlerini ve sosyal mesafeyi unutarak serinledi. Validen havuz istedi Suya girerek serinleyen çocuklardan Umut İnce, "Sıcaklardan dolayı havuza girmek zorundayız. Diyarbakır’da da havuz olmadığı için bizde burada yüzerek serinliyoruz. Valimizden bizler için havuz tahsis edilmesini bekliyoruz. Çünkü başka yer yok, mecbur buraya geliyoruz” dedi.
Tehlikeye aldırış etmeden yüzen çocukların bazılarına aileleri de eşlik ederken, çocukların serinlediği yerde ‘Dikkat Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır’ yazısı ise dikkat çekti.
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