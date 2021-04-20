Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli suyla serinledi

-Çocukların sudaki eğlencesi -Görüntü antalya ftp geçilecek
( ANTALYA ) ANTALYA
- -Antalya’da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden çıkan tazyikli suyla serinledi. Antalya’da iki gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında termometreler dün 30 dereceye kadar çıktı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesinde sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünün sıktığı tazyikli suyla serinledi. Çimleri sulayan belediye çalışanının suyu sıktığı alana doğru koşuşan çocuklar, serinlemenin yanı sıra uzun süre eğlendi. Çocukların eğlencesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (SM-
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