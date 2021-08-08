Sıcaktan bayılan kuşu suyla ayılttı

-kuşa müdahale

-kuşu avuca alıp serinletme

-Aydın Şengül ile röp.

-genel detay



( DÜZCE - ÖZEL)- Avucuna aldığı baştankarayı serinletince doğaya saldı DÜZCE



- Düzce'de susuz kalıp, çatıdan düşen baştankara kuşunun yardımına vatandaş koştu. Vatandaşın avucunun içinden su içip kendine gelen kuş, daha sonra gölgelik alana bırakıldı. Arapçiftliği Mahallesi'ndeki bir evin çatısına konan baştankara kuşu, sıcak ve boğucu hava sebebiyle baygın düştü. Kuşun baygın halde olduğunu da Aydın Şengül isimli vatandaş fark etti. Kuşun üstüne yavaş yavaş su döken Şengül, daha sonra avcunun içine alarak serinletti. Şengül'in avucundan su içen baştankara ise daha sonra gölgelik alana bırakıldı. Kuşu baygın halde göründe hemen müdahale ettiğini söyleyen Şengül, "Kuş çatıdan düştü, muhtemelen susuz kaldı. Hemen yanına gittim. Elimdeki suyu onun bulunduğu yere döktüm. Ondan sonra kuşu elimde biraz daha beklettim, daha sonra uçtu gitti. Lütfen bu sıcak günlerde anızları yakmayalım. Sessiz canlılar için evlerimizin dış bölümlerine su bırakalım. Sokak hayvanları için kuşlar için yem ve su bırakmak çok iyi olacaktır. Hayvanlar susuz kalıp, bayılıyorlar" şeklinde konuştu.

(EB-HFV-

