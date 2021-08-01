Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı

Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı

denize girenler drone

( İSTANBUL - DRONE)- Vatandaşın akın ettiği Caddebostan Plajı havadan görüntülendi İSTANBUL

Hafta Sonu Plaj 


- İstanbul'da artan sıcaklıklar sonrası vatandaşlar Caddebostan Plajına akın etti. Plajdaki hafta sonu yoğunluğu havadan görüntülendi. İstanbul'da etkili olan sıcak havalarda bunalanlar, serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'nı tercih etti. Termometrelerin 30 dereceyi aştığı sıcaklıklarda plaja gelen vatandaşlardan kimisi denize girerken kimi vatandaş ise güneşlenmeyi tercih etti. Öte yandan son haftalarda sıcaklıkların artış gösterdiği İstanbul'da sıcaklık 33 derece, nem yüzde 48, rüzgar hızı ise saatte 11 kilometre olarak ölçümlendi. Vatandaşların güneşlenip denize girdiği Caddebostan plajı drone ile havadan görüntülendi. (ASK-CGK
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı