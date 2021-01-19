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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Sıcaklık sıfırın altına düştü, şehir merkezindeki süs havuzları dondu

Sıcaklık sıfırın altına düştü, şehir merkezindeki süs havuzları dondu

Donan süs havuzundan genel ve detay görüntüler

Hava Sıcaklığı 

-Süs havuzundaki ve çevredeki güvercinler
-buz üzerindeki güvercinler
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ )- Tekirdağ donuyor TEKİRDAĞ

- Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde süs havuzu dondu. Sokak güvercinlerinin su kaynağı da olan havuzu mesken belleyen güvercinler buzun üzerinde su arayışlarını sürdürüyor Çorlu’da belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan saat kulesinin süs havuzu dondu. Buz sarkıtlarının oluştuğu süs havuzu güzel görüntüler sundu. Süs havuzunu mesken belleyen ve su ihtiyaçlarını buradan karşılayan güvercinler de buz tutmasına karşın havuzdan ayrılmadı. Meteoroloji verilerine göre Çorlu’da gündüz -1 derece olan hava sıcaklığı geceleri -8 ila -10 dereceye kadar düşüyor. (SŞ-
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