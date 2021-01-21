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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sıcaklığın eksi 16'ya düştüğü Düzce'de Efteni Gölü buz tuttu

Sıcaklığın eksi 16'ya düştüğü Düzce'de Efteni Gölü buz tuttu

drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Hatıra Fotoğrafı Aktüel Kar Yağışı Göçmen Kuş 

-aktüel görüntüler
-Fotoğrafçı Hümeyra Durna ile röp.
-detay

( DÜZCE -ÖZEL-DRONE)- Donan gölde oluşan muhteşem manzara drone ile görüntülendi DÜZCE

- Düzce’de 150’den fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü, kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Buzla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi. Düzce’de etkisini gösteren kar yağışı sonrası hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesinin ardından, bulunduğu konum ile 150’dan fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü buz tuttu. Doğaseverler donmuş gölle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, soğuk havaya rağmen manzaranın tadını çıkardı. Efteni Gölü’nün eşsiz manzarasının tadını çıkaran fotoğrafçı Hümeyra Durna, “Efteni gölüne geldim bugün. Yazın ve bahar aylarında burası çok güzel oluyor. Kış aylarında çok daha güzel oluyor burası. Zaten burası fotoğrafçıların çok tercih ettiği bir nokta. Ağaçlar olsun göl olsun çok güzel çıkıyor. Görüntüsü muazzam. Tam kartpostallık görüntü derler ya tam öyle bir görüntü var. Bende bugün geldim vaktimi biraz burada geçiriyorum. Çok güzel göl donmuş. Çok soğuk biraz üşüyorum ama yine de görülmeye değer diye düşünüyorum” diye konuştu.
Buzla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluştu. Ortaya çıkan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.
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