Sıcaklarla kavrulan Tekirdağ'da serinleten yağış

-Yürüyen vatandaşlar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Son zamanlarda sıcak havalarla kavrulan Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış bir anda bastırdı. Son bir aydır yüksek nem ve sıcaklıkların yaşandığı Tekirdağ'da bugün öğleden sonra bir anda bastıran sağanak yağış, sıcak havanın etkisini düşürürken, sıcak havalardan bunalan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde zaman zaman yağışın etkisini artırması ile bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış sebebiyle Süleymanpaşa İlçesindeki bazı sokak aralarında da su birikintileri de oluştu.

