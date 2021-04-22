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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sıcak sıcak hazırlanan iftar yemekleri tek tek evlere bırakılıyor

Sıcak sıcak hazırlanan iftar yemekleri tek tek evlere bırakılıyor

Yemeklerin evlere getirilmesi

İftar Yemeği Öğrenciler Hayırseverler Kuran Kursu Irak 

-Ailelere teslim edilmesi
-Röportajlar
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Maddi durumu zayıf ailelerin iftar yemekleri evlerine geliyor ADIYAMAN

- Adıyaman İl Müftülüğü Mehmet Kırçalı Cami Kız Kuran Kursu hocaları ve öğrencileri tarafından hazırlanan iftar yemekleri, maddi durumu zayıf ailelerin evlerine tek tek bırakılıyor.Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu zayıf olan ailelere yardımda bulunmak amacıyla Adıyaman İl Müftülüğü Mehmet Kırçalı Cami Kız Kuran Kursunda görev yapan hocalar ve öğrenciler, iftar yemeği yapmaya başladı.
Evlerinde hazırladıkları yemekleri kent merkezinde ikamet eden ve maddi durumları zayıf olan ailelere götüren kuran kursu hocaları ve öğrencileri vatandaşların takdirini toplarken yemek bıraktıkları ailelerinde hayır duasını alıyor. Kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle evlerinde yemekler hazırlayan ve daha sonra bu yemekleri ailelere tek tek kendi araçlarıyla ulaştıran kuran kursu hocaları ve öğrencileri, ailelerin sorun ve sıkıntılarını da dinleyerek onlarla sohbetler kuruyor. Günde 100 ile 150 eve iftar yemeği bıraktıklarını dile getiren Mehmet Kırçalı Cami Kız Kuran Kursu Hocalarından Nazlı Yıldırım Pektaş, yemeklerin yanı sıra yardım kolileri de bıraktıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin oldukça önemli olduğunu dile getirerek açıklamalarda bulunan Pektaş, “Bugün itibariyle günde 95-100 yarında inşallah 150 eve çıkacak. Yemekleri Mehmet Kırçalı Cami Kız Kuran Kursunda olan öğrencilerimiz, öğrencilerimizin velileri, apartmandaki komşularımız yani bizi gören tanıyan, tanımayan herkes hocam bir iftarda ben yapayım şeklinde bizlere talepte bulunuyorlar. Muhtarlar aracılığıyla fakir, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Yetim ailelere hem erzak hem de yemek. Özellikle iftar yemeklerini götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Türkçe konuşmasını bilmeyerek herkese teşekkür ettiğini dile getiren Fatma Kılınç, “Ben herkesten razıyım Allah’ta onlardan razı olsun. Evet bu yardımlar çok iyi” diye konuştu.

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