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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Sıcak iklime alışkın lemurlar kışı böyle geçiriyor

Sıcak iklime alışkın lemurlar kışı böyle geçiriyor

drone görüntüsü

Lyon Kar Yağışı Hayvan 

-lemurların kaldığı barınak
-meyve tabağını gören lemurların heyecanı
-bakıcılarının ellerinden yemeleri
-tabağa uzanmaları
-iplerde sallanmaları
-detaylar

( BURSA -ÖZEL-DRONE) BURSA

- Bursa Hayvanat Bahçesinde sıcak iklime alışık olan lemurlar, karlı günlerde sıcak barınaklarında bakıcılarının elleriyle verdiği muzla beslenmenin keyfini yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve dünya standartlarında bir bahçe olarak yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 206 bin metrekare alanda 136 türden bin 100 hayvanı bünyesinde barındırıyor. Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa’daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kimi hayvan kar yağışından memnun olurken, kimi ise barınağında güneşin açacağı günü bekliyor. İnsanlara olan yakınlığı ile dikkat çeken hayvanlardan lemur ailesi, barınaklarında hoplaya zıplaya güneşin açmasını bekliyor. Bakıcılarının elleriyle beslediği lemurlar, hazırlanın muz tabağını beklerken kapıya hücum ediyor. Kimi bakıcısının omzundan, kimi ise elindeki tabağa uzanarak kesilmiş muzları afiyetle yiyor. Sevimli lemurlar, günde 150 gram taze meyve tüketiyor. Barınakta 27 halka kuyruklu, bir tane kırmızı yakalı lemur bulunuyor.
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