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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı

Sıcak havayı gören virüs dinlemedi, kendini dışarı attı

vatandaşlardan görüntü

İstiklal Caddesi Hafta Sonu Kalaba Alabalık İstiklal 

-sosyal mesafeye uymayanlardan görüntü
-meydan ve istiklal caddesinden görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda virüs unutuldu İSTANBUL

- Hava sıcaklığının artmasını ve hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, virüse rağmen dışarıya akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’ndaki kalabalık dikkat çekti. Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti. Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti. Meydan ve caddede dolaşan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurulana uymadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.

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