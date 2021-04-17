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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sıcak havayı gören kendini denize attı

Sıcak havayı gören kendini denize attı

Voleybol oynayanlardan detay

Yabancı Turist Kar Yağışı 

-Denize girenlerden detay

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi. Türkiye’nin çeşitli bölgeleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altındayken, Kuşadası’nda 25 dereceyi bulan güzel havayı ve 16 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kadınlar Denizi plajında denize girdi. Sayıları az da olsa Kadınlar Denizi’nin eşsiz plajında denizin keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Hafta sonu pandemi kısıtlaması nedeniyle evde vakit geçirecek Kuşadalılar ise denize girmek yerine sahilde yürüyüş ve Adagöl’de piknik yapmayı tercih etti. (İÜD-OD-Y)
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