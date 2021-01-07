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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sıcak havalar hamsi fiyatlarını vurdu

Sıcak havalar hamsi fiyatlarını vurdu

Bandırma Su Ürünleri Hali

Balık Fiyatları İklim Değişikliği Hamsi Fiyatları Hava Sıcaklıkları Küresel Isınma 

-Balıklardan görüntüler
-Hamsi
-Balıkçılarla özel röportaj
-Vatandaşlarla Özel röportaj
-Tekne görüntüsü

( BALIKESİR -ÖZEL)- Marmara hamsisi fiyatı tavan yaptı BALIKESİR

- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mevsim normallerin üzerinde giden hava sıcaklıkları Marmara hamsisinin fiyatını arttırdı. Karadeniz hamsisin kilosu 15 lira iken Marmara hamsisi 35 liradan alıcı buluyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıktan dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde tezgahlardaki balık çeşitliliği azaldı. Sıcaklık hamsi fiyatlarını da etkiledi, Marmara hamsisinin fiyatı arttı. Balıkçılar, havaların normalleşmesiyle birlikte balık fiyatlarının normale döneceğini belirtti.
Balıkçı Barış Yıldız “Bandırmamızda yerli hamsi az çıktığından dolayı fiyatlar yüksek seviyelerdedir. Yerli hamsinin kilosu 35 lira. Karadeniz hamsisi biraz daha bol olduğu için kilosu 15 lira ancak bizim yerli hamsiye göre boyları çok küçük. Tezgahlarımızda mevsimi bitmek üzere olan çinakop kilosu 80 lira, tekir balığımız kilosu 35 liradan, istavrit balığı kilosu 25 lira, sardalye kilosu 20 liradan alıcı buluyor. Hafta sonları marketler gibi Saat 10:00-17:00 saatleri bizler de açığız. Gelemeyen vatandaşlarımıza evlere servislerimiz mevcut" dedi.
Balıkçı Metin Çokgezenler de fiyatlara değindi. Çokgezenler, “Karadeniz’de tutulan balık ufak, Marmara Körfezinde tutulan balıklar ona nazaran büyükler. Karadeniz’de hamsi 15 lira, burada 35 lira olmasının nedenini söyleyeyim, hava mevsim normallerin üzerinde gidiyor. Deniz üzerinde salya var. Balıklar bu salyadan kaçtıkları için teknelerimiz az balık tutuyor. Çok fazla talep olduğu için fiyatlar yüksek gitmektedir. Havalar yağmur yapıp, denizlerimizde poyraz estiği sürece fiyatlar normale dönecektir. Bu durumlardan dolayı fiyatlar gayet normal seviyelerindedir. Vatandaşlarımız bu fiyatlardan oldukça şikayetçi, bu fiyatlar bu şekilde kalmayacaktır. Bunun yanında küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çok büyük etkisi var. Havalar yağmur yapmaya başlarsa balıklar biraz daha ucuzlayacaktır” dedi.

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