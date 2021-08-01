Sıcak havadan bunalanlar kendilerini boğazın serin sularına bıraktı

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( İSTANBUL )- Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı’nda denize girdi İSTANBUL



- İstanbul’da son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar kendilerini boğazın serin sularına bıraktı. İstanbul’da artan aşırı sıcak ve nem serinlemek isteyen vatandaşları boğazın serin sularına akın ettirdi. Aileleriyle, köpeğiyle, kırk yıllık dostlarıyla birlikte gelenlerin dışında özellikle çocukların ve gençlerin vazgeçilmezi haline gelen İstanbul Boğazı’nın mavi suları, oyun alanına döndü. Denizi çok sevdiğini ve akıntılı yerde yüzmeyi sevdiğini söyleyen Hayati Balçın, “Burasının denizini seviyorum. Akıntıyı, boğazı seviyorum. Her hafta sonu gelmeye çalışıyorum. Burası yakın ve daha temiz olduğu için burayı tercih ediyorum yüzmek ve güneşlenmek için” dedi.

“Tatile gittiğim yerler buradan iyi değil” Doğduğundan beri Beşiktaş Arnavutköy Sahili’nde denize girdiğini söyleyen spor tesisi işleten Vedat Köse, “Çocukluk arkadaşımla rastlaştık, şükrettik. İyi ki burada doğmuşuz. Sabah çıkarız, geliriz, yüzeriz. Çoğu Arnavutköy’ün çocuğu. Üşütmüşüm, kulunç var sırtımda, taş sıcak faydalanalım dedik. Tatile gitmek isterdik tabii de gittiğim yerler de buradan iyi değil” diye belirtti.

Boğaza atlamaktan çok hoşlandığını dile getiren 10 yaşındaki Mert Talha Gültekin, “Bildiğime göre 6-7 metre var. Dalmaya çalışıyorum, nefes alıştırması falan yapıyorum. Havadan atlarken çok güzel oluyor” dedi.



