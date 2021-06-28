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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcak havada bitkin düşen yavru kargaya eliyle su içirdi

Sıcak havada bitkin düşen yavru kargaya eliyle su içirdi

duyarlı vatandaşın kargaya su içirmesi

Hava Sıcaklığı Su Asad Hayvan Irak 

-vatandaş röp.
-karga detay

( MALATYA -ÖZEL) MALATYA

- Hava sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Malatya'da duyarlı bir vatandaş bitkin halde olan yavru kargaya eliyle su içirdi.Hissedilen hava sıcaklığın 40 dereceye kadar çıktığı Malatya’da, doğada yaşayan hayvanlar zor günler geçiriyor. Akçadağ ilçesi Karamağara Mahallesi Pamuklu mezrasında kayısı hasadı yapan çiftçi Bilal Korkmaz, sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen karganın imdadına yetişti. Korkmaz, sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçiren yavru kargaya eliyle su içirdi. Yavru kargaya avucuyla su içiren Korkmaz, hayvanı tekrar yuvasının bulunduğu ağaca bıraktı.Çiftçi Bilal Korkmaz, yavru kargaya elleriyle su içirdiğini belirterek, “Kayısı topluyorduk, yavru yuvadan düşmüş. Su verdik ve tekrar yerine bırakacağız. Hayvan susamıştı. Ellerimizle su içirdik. Doydu, sıcaktan baygınlık geçiriyor” diye konuştu.

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