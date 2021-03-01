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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcak asfalt yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Sıcak asfalt yüklü tır devrildi: 1 yaralı

-Kaza alanından detay

Polis Sıcak Asfalt Polis Ekipleri Direksiyon 

--tırdan detay
--ekiplerin çalışmaları
--araç kuyrukları detay

( DÜZCE )- Asfalt yola döküldü, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu DÜZCE

- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde sıcak asfalt yüklü tır devrildi. Sıcak asfalt yola dökülürken, sürücüsü de yaralandı. D100 Karayolu Ankara istikameti ise trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza, Kaynaşlı ilçesi D100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki 07 NM 23 plakalı sıcak asfalt yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrildi. Tırın yan yattığı kazada sürücü Hasan G. yaralanırken, dorsede yüklü olan sıcak asfalt ise otoyola döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan G., olay yerindeki müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolları ekibi ise sıcak asfalt üzerine kum dökerek temizleme çalışması başlattı. Asfalt temizleme çalışmaları sürerken, D100 Karayolu Ankara istikameti ise trafiğe kapandı. Otoyolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza alanında ekiplerin çalışmaları sürüyor. (HFV-
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