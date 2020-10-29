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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sibirya’dan İstanbul’a direkt uçuşlar başladı

Sibirya’dan İstanbul’a direkt uçuşlar başladı

Gelen yolcular

Frekans Turist Kafilesi Gesi Başkent Havayolu Şirketi 

-Bagajlarını alanlar
-Yolcularla Roplar
-Yolcuların gidişi
-Yolculara çiçek verilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Rusya’da Sibirya Federal bölgesinin başkenti Novosbirsk’ten İstanbul Havalimanı’na Rus havayolu şirketi Azur Air tarafından charter (tarifesiz) uçuşlar başlatıldı. İlk seferle İstanbul’a gelen yolcular, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında gelen Türkiye’ye Rusya’nın yeni bir şehrinden Charter (tarifesiz) uçuş başladı.
Bu kapsamda Rus Havayolu şirketi Azur Air, Sibirya Federal bölgesinin başkenti Novosbirsk’ten İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 6 saat süren yolculuğun ardından İstanbul’a ulaşan ilk turist kafilesi saat 20.30’da İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan Rus turist kafilesi havalimanında çiçeklerle karşılandı. “Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağım birçok yer var” İstanbul’a gelen yolculardan Kira Lisa uçuşların başlamasının Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından iyi olacağını belirterek, "Türkiye'yi seviyorum ve burada zaman geçireceğim için mutluyum. Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağım birçok yer var. İlk kez gelmeme rağmen İstanbul'da olmaktan memnun olacağımı düşünüyorum" dedi.
Rusya'da yaşadığını belirten yolculardan Kubilay Han Sungur ise direkt uçtuğu için öncekilere nazaran çok daha kolay bir yolculuk geçirdiğini belirtti.
Sungur, "Daha önceki gelişlerimde bir günüm yolda geçiyordu. Moskova aktarmalı olarak geliyordum. Şimdi direkt gelince 6 saat sürüyor” diye konuştu.
Novosibirsk-İstanbul arasındaki charter seferler Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.
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