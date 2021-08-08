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- Sibirya'daki orman yangınları yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Sibirya'daki orman yangınları yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor

- Sibirya'daki orman yangınları yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor

Gece yangınlarından detaylar

Orman Yangınları İrkutsk Araç Sayısı Devam Eden Yangınlar Helikopter 

-İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalelerinden detaylar
-Kent merkezleri dumanların kaplaması anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Sibirya’da 3 haftadır devam eden ve 1 buçuk milyon hektarlık alanı küle çeviren orman yangınları yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan’da ormanlık alanlarda yaklaşık 3 haftadır devam eden yangınlar tüm müdahalelere rağmen yayılmayı sürdürüyor. Sibirya’daki Yakutistan’da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan itfaiye ekipleri müdahale ederken, şu ana kadar 1 buçuk milyon hektarlık alanı küle çeviren orman yangınları yerleşim alanlarını tehdit etmeye ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangınlara 3 bin 180 kişi, 448 itfaiye ve arasözün yanı sıra 62 yangın söndürme helikopteri ve uçaklarla müdahale edildiğini duyururken, aktif yangın alanlarının artması nedeniyle personel ve araç sayısının da artırıldığını belirtti.
Yakutistan’dan başlayarak Krasnoyarsk ve İrkutsk bölgelerine yayılan yangının Sibirya’nın kuzeyine ilerlemeye devam ettiği ve Altay Bölgesi’nde de alevlerin ilerlediği öğrenildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının yanı sıra Doğu Askeri Bölgesi askerlerinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarında, Yakutistan’daki Vilyuisky, Verkhnevilyuisky, Mirninsky, Gorny, Zhigansky, Kobyaysky, Nyurbinsky, Olekminsky, Tattinsky, Ust-Aldansky ve Suntarsky bölgelerindeki yerleşim alanlarında yangınların devam ettiği ve birçok köyün alevler içinde kaldığı açıklandı. Bazı köylerin yangınların ilerlemesi nedeniyle önceden tahliye edildiği belirtilirken, bazı köylerde de halkın tahliyesine devam edildiği, şimdiye kadar yangınlar nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde 1 milyon 850 bin hektarlık alanın tamamen yandığı Sibirya’da yangınların bir türlü kontrol altına alınamaması nedeniyle Krasnoyarsk ve Yakutistan’daki şehir merkezleri dumanlarla kaplanırken, Rusya Sağlık Bakanlığı kent merkezlerinde halkın dumandan etkilenmemesi için halkı uyardı. Tüm evlerin kapı ve pencerelerinin kapalı tutulması, evlerin havalandırılması durumunda ise pencerelerin ıslak kumaş parçaları ile örtülmesi tavsiyelerinde bulunuldu.
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