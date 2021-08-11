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SİBERAY'dan sosyal medyada dezenformasyona yol açan görüntülere karşı uyarı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİBERAY'dan sosyal medyada dezenformasyona yol açan görüntülere karşı uyarı

SİBERAY'dan sosyal medyada dezenformasyona yol açan görüntülere karşı uyarı

VİDEO

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Enformasyon Forma Provokasyon 


- Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada dezenformasyona yol açan görüntülere karşı uyarıda bulunarak, "Dezenformasyona alet olmayın" ifadelerini kullandı. SİBERAY'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada gündeme gelen bayrak dikme görüntülerine yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı; "Sosyal medyada dolaşıma sokulan algı ve dezenformasyon maksatlı içeriklere itibar etmeyin. Aslından saptırılmış görseller içeren ve provokasyon amaçlı olduğu değerlendirilen paylaşımlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Dezenformasyona alet olmayın." (MMD-
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