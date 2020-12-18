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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Siber polisinden yasa dışı bahis operasyonu: 29 gözaltı

Siber polisinden yasa dışı bahis operasyonu: 29 gözaltı

Polis kamerasında operasyon görüntüsü

Polis Aracı Tablet Bilgisayar Cep Telefonu Banka Kartı Malvarlığı 

-Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracından inmeleri
-Polislerin arasında yürümeleri
-Emniyet Müdürlüğü binasına girişleri

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun merkezli 4 ili kapsayan yasa dışı bahis operasyonunda 3'ü kadın 29 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu ile ilgili olarak şüpheli şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takipli soruşturma kapsamında, Samsun merkezli Bafra, Terme ve Asarcık ilçeleri ile birlikte İstanbul, Van ve Amasya illerinde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
97 polisin görev görev aldığı operasyonda 3'ü kadın 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 50 adet fişek, 17 adet 9 mm çapında fişek, 2 bin 300 TL nakit para, 457 adet banka kartı, 358 adet kullanılmamış sim kart, 35 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar, 12 adet hard disk ele geçirildi. Paravan şirketin tüm malvarlığına tüm şüpheli şahısların yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve 2 adet otomobile el konuldu. Yasa dışı bahis organizasyonu yapan şahıslara para gönderen, bu sistem üzerinden bahis oynadığı değerlendirilen şahısların soruşturma kapsamında ifade alma işlemleri ve ele geçirilen dijital materyallerinin imaj alma-inceleme işlemlerine başlanıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
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