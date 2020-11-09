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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
'Siber dolandırıcılık' şüphelisi 29 kişi adliyede - KOCAELİ

'Siber dolandırıcılık' şüphelisi 29 kişi adliyede - KOCAELİ

"Siber dolandırıcılık" şüphelisi 29 kişi adliyede - KOCAELİ - Gebze Adliyesinden görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevki Kocaeli 'deki "siber dolandırıcılık" şüphelisi 29 kişi adliyedeKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince siber suçların önlenmesi ve takibine yönelik başlatılan çalışmada önceki gün gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.İnternet üzerinden sahte siteler kurup "oltalama" yöntemiyle vatandaşlara uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini aldıkları öne sürülen 2'si kadın 29 kişi, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne çıkarıldı.Operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 18 fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira ile piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konulmuştu.

Cep Telefonu Dolandırıcılık İnter Dolandırıcılık Operasyonu Banka Kartı 

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