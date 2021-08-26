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Siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Yurt Dışı Ağrı Merkez Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu 


- İstanbul merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri geçtiğimiz günlerde, izinsiz olarak borsa işlemi, döviz, dijital para alım ve satımı yaptıkları iddiasıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda kurdukları çağrı merkezleri üzerinden müşteri temsilcileri vasıtasıyla vatandaşlara ulaşmak ve yatırım yapmaya yönlendirmek suretiyle mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri ve bu mağduriyetle oluşan haksız kazancın paravan şirketlere aktardıkları tespit edilen şüpheliler yakalanmıştı. Gözaltına alınan 20 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5’i ayrı ayrı 50 bin TL kefalet ile yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine imza, diğer şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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