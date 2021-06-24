Sibel Koçan’ın öldürüldüğü gasp dehşetine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı



- Ataşehir’de Sibel Koçan’ın ölümüyle sonuçlanan 3 milyon 300 bin liralık gasp olayına ilişkin gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.Ataşehir’de Holding binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan’ın elindeki 3 milyon 300 lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise bugün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheliler B.Ş., A.V. ve Z.O., “silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak aracıyla öldürme” suçlarından, B.D., Ç.M., S.A. ve S.Ş. isimli 4 şüpheli ise “suçluyu kayırma” suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, sorgu işlemleri tamamlanan 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.Ne Olmuştu?Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta 15 Haziran'da saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere holding binasının önüne geldi. Koçan, bu sırada kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın, saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Olaydan kısa bir süre sonra Sibel Koçan’ın eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman A.’nın ise 32. kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 13 kişiyi gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 1 şüpheli “Nitelikli yağma” ve “Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından tutuklandı.

