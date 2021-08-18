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Sibel Koçan’ı öldüren zanlı ile işbirlikçisi adliyeye sevk edildi
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sibel Koçan’ı öldüren zanlı ile işbirlikçisi adliyeye sevk edildi

Sibel Koçan’ı öldüren zanlı ile işbirlikçisi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

Lyon Gasp Altın Gözaltı 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de Sibel Koçan’ın ölümüyle sonuçlanan 3 milyon 300 bin liralık gaspa ilişkin zanlı ve işbirlikçi olduğu iddia edilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ataşehir İçerenköy’de Haziran ayında, SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Olaydan kısa süre sonra, Sibel Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın ise, 32’nci kattan atlayarak hayatına son vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra yaptığı çalışmada olaya karışan 13 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 7’si emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayete ilişkin çalışmalarını sürdüren ekipler, tetikçi olduğu ileri sürülen G.K. ile işbirlikçisi olduğu iddia edilen E.D.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. (HZE- İD-
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