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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SGK'yı zarara uğratan 26 kişi polis operasyonuyla yakalandı

SGK'yı zarara uğratan 26 kişi polis operasyonuyla yakalandı

gözAltına alınan şüpheliler

( ESKİŞEHİR )- 87 kişiyi fiilen çalışmadıkları halde sigortalı gösterdiler- Sahte çağrı merkezi kurup SGK'yı zarara uğrattılar ESKİŞEHİR

Sahte Sigorta Harekete Geç Ağrı Merkez Dolandırıcılık Çağrı Merkezi 


- Kurdukları sahte çağrı merkeziyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) zarara uğrattıkları öne sürülen 26 şüpheli polis operasyonu ile yakalandı. Eskişehir’de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketinde 87 kişiyi çalışmadığı halde sigortalı gösteren ve SGK'yı zarara uğrattığı tespit edilen 26 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Kentte kurulan sahte şirketler aracılığıyla fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterildiği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan özel ekibin yaklaşık 3 aylık soruşturması sonucu 26 şüpheli gözaltına alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebep olacak şekilde nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla sorguya alınan şüphelilerden 21’i serbest bırakılırken, 5 şüphelinin işlemleri sürüyor. “87 kişiyi çalışmadıkları halde sigortalı gösterdiler” Polis tarafından kurulan özel ekiplerin operasyonlarda gözaltına aldıkları şüphelilerden H.Ş, E.K., İ.Y.Ö., S.Ç. ile Ö.U.'nun sahte çağrı merkezi şirketi kurduğu öğrenildi. Kurulan bu sahte şirket üzerinden 87 kişiyi çalışmadığı halde sigortalı gösterildikleri belirlenen ve sahte sigortalı kişilerin emeklilik hakkının yanı sıra devlet tarafından sağlanan tüm imkanlardan faydalandıkları belirlendi. Kurulan sahte çağrı merkezleri ve diğer şirketler aracılığıyla yaptıkları dolandırıcılıkla kamu kurumlarını zarara uğrattıkları kanıtlanan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor. (AFÇ-GC
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