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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
SFAKS - Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi (2)

SFAKS - Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi (2)



AASFAKS (AA) - Tunus'ta, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için gösteri düzenlendi.
Tunus'taki farklı siyasiler, sendikacılar ve insan hakları savunucularının çağrısı üzerine göstericiler meclis binası yakınında bir araya geldi.Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in saldırılarında şehit olan çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan kanun çıkarılması için ülke genelinde imza kampanyası başlatılması çağrısında bulundu.

Şehit İsrail Saldırı 

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