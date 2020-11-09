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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı - KARS

Sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı - KARS

- Meradaki ineklerden görüntü - Gravyerden görüntü - Gravyerin kesilmesinden görüntü - Sarıkamış ilçesinde peynirci Melih Turut ile röportajSezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı - Kars 'ta 120 günde yenmeye hazır hale gelen sezonun ilk gravyer peynirleri kilogramı 100 liradan satışa sunulduKARS (AA) - Kars 'ta, kış mevsimi öncesinde sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunulmak üzere tezgahlarda yerini aldı.Kentin 2 bin ile 3 bin rakımlı yaylarında çiçek ve kekiklerle beslenen hayvanların sütünden yapılan gravyer peyniri, uzun bir süreçten geçtikten sonra peynir haline geliyor.Türkiye süt ürünleri sektöründe çok özellikli ve katma değeri yüksek bir ürün olan gravyerin kalitelisinin rengi sarı, kabuğu koyu renkte ve delikleri 1 - 2 santimetre oluyor.Zahmetle üretilen gravyer için 1 Mayıs'ta başlayan süt alımı temmuz sonuna kadar sürüyor. Tam yağlı bu sütlerden yapılan gravyerin üretimi için sütün sağılmasından, peynirin yenmeye hazır olmasına kadar 120 gün geçiyor.Türkiye'nin peynir üretiminde önemli yere sahip gravyer ve kaşar peyniriyle ünlü Kars bölgesinde üretilen sezonun ilk gravyer peynirleri, tezgahlarda yerine alarak kilogramı 100 liradan satışa sunuldu. - "Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz"Sarıkamış ilçesinde peynirci Melih Turut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tam yağlı inek sütünden hazırlanan sert ve içi gözlü gravyerin oldukça zahmetli işlemlerden sonra peynir haline geldiğini söyledi.

Kars gravyerinin Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de bilindiğine dikkati çeken Turut, " Kars 'ta özellikle Boğatepe köyümüzde yapılan gravyer yüksek yaylarımızda otlayan ineklerimizin sütlerinden elde ediliyor. Kars gravyeri dünyada nam salmış bir ürünümüzdür. Dünyanın sayılı ilk 5 peynirinden biri olarak kabul görmüştür. Şimdi sezonun ilk gravyer peynirini tezgahımızda kestik parçalara ayırdık vakum yapıyoruz. Daha sonra müşterilerimizin isteğine göre Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz ya da tezgahımızda satış yapıyoruz." diye konuştu.

Süt Ürünleri Muhabir Kış Mevsimi Hayvan Kaşar Peynir 

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