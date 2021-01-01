Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Sezgin Baran Korkmaz'ın havalimanındaki görüntüleri

Kara Para Akalan Yurt Dışı Yakalama Kararı 

-Yanında bulunan eşi ve erkek şahsın görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hakkında ‘kara para’ akladığı iddiasıyla yakalama kararı verilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın, operasyondan kısa süre önce yurt dışına giderken havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 11'i yakalanmış, holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın ise operasyondan kısa süre önce yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. Hakkında ‘kara para’ akladığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz’ın, 5 Aralık'ta özel jetiyle yurt dışına çıkmadan önce havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı. Operasyondan kısa süre önce yurt dışına giden Korkmaz'ın yanında Gökçen Korkmaz ve bir erkek şahsında olduğu görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı